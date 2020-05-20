Учёные посчитали преждевременным введение «иммунных» паспортов

https://static.news.ru/photo/4d9a8584-9a96-11ea-a387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Icahn School of Medicine at Mount Sinai/facebook.com

В настоящее время введение «иммунных» паспортов для людей, невосприимчивых к коронавирусной инфекции, является преждевременной мерой, заявили американские исследователи.

По словам научных специалистов кафедры микробиологии Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке Флориана Краммера и Вивианы Симона, выявление граждан с иммунитетом может иметь как политический, так и экономический аспект. Например, при отсутствии точных данных по продолжительности «защиты» существует вероятность принятия неверных решений о развёртывании рабочей силы.

Учёные заявили, что организмы людей с иммунитетом после того, как человек переболеет COVID-19, за счёт антител защищены от повторного заражения, которое, даже если случится, пройдёт в лёгкой или бессимптомной форме.

Исходя из этого, считается, что выявление защитных иммунных реакций — это важный фактор для здравоохранения. Тем более, что невосприимчивые к вирусу люди, могут быть освобождены от ряда ограничений.

Соответственно, некоторые страны предложили «иммунный паспорт» для таких людей. Тем не менее, есть множество предостережений, которые должны быть тщательно рассмотрены, — сообщается в работе учёных, опубликованной в журнале Sciencе.

Как ранее писал NEWS.ru, китайские учёные разработали уникальный калькулятор, который способен вычислить течение заболевания коронавирусом у отдельно взятого пациента. Алгоритм показывает риски угодить в больницу, на аппарат ИВЛ и даже смерть от инфекции.