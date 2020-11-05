Учёные подтвердили влияние грязного воздуха на смертность от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a57ff268-1f46-11eb-ab93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американские учёные подтвердили выводы своих коллег о том, что длительное воздействие загрязнённого воздуха увеличивает вероятность смерти от коронавируса.

Специалисты Института рака Даны-Фарбера в США и Школы общественного здравоохранения Т. Х. Чана провели исследование в ряде районов страны, сравнивая состояние воздуха в дневное время и уровень смертности от COVID-19. Они установили, что даже небольшое увеличение концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе (РМ2,5) на 1 мкг / м 3 повышает риск смерти на 10%.

Специалисты отметили, что в результате карантинных мер загрязнение воздуха несколько снизилось и это могло способствовать сокращению количества жертв коронавируса. Однако в настоящее время концентрация частиц вернулась на прежний уровень, сообщает издание Science Advances.

РМ2,5 повышают уязвимость лёгких человека к респираторным инфекциям, в числе которых COVID-19, грипп, атипичная пневмония и другие.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать в мире по уровню заболеваемости коронавирусом и смертности от него. С начала пандемии там выявлено около 9,5 млн случаев заражения. Жертвами инфекции в стране стали 233,7 тысячи человек.

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