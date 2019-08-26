https://static.news.ru/photo/371bbc26-c8bc-11e9-af06-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в Арктике, замеченных из космоса. Это произошло в рамках экспедиции.

Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тысячи кв м. На новых островах проведена топографическая съёмка, они подробно описаны и сфотографированы, — цитирует сообщение Северного флота РИА Новости .

Открытые объекты расположены в бухте Визе в районе западного побережья острова Северный Новой Земли возле ледника Вылки (Нансена).

Эти острова впервые обнаружили в 2016 году. Предполагается, что ранее они были скрыты ледником.

В июне начальник отдела гидрографической службы флота Алексей Корнис отмечал, что в ходе экспедиции в Арктику в учёные намерены подтвердить предположения о существовании более пяти новых островов и нанести их на карты.

По словам Корниса, речь шла об островах в составе архипелага Новая Земля. Предположения об их существовании сделаны на основании снимков из космоса и данных других экспедиций.

Как писал News.ru, в апреле 2018 года ученики старших классов Валерия Саенко и Артём Макаренко рассказали президенту Владимиру Путину о том, что они обнаружили ранее неизвестный остров в Арктике, а также поучаствовали в определении его названия.