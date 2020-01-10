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Сотрудники Университета Джорджии (США) выяснили, что соль может помочь в борьбе с раком. Эксперимент проводился на грызунах. Им вводили натриевый раствор. В результате рост опухоли замедлился на 66% по сравнению с контрольной группой мышей.

Дело в том, что наночастицы хлорида натрия способны проникать в клетки через эндоцитоз. Там они распадаются на ионы натрия и хлорида, разрывая плазматическую мембрану клетки. При таком повреждении организм живого существа получает сигнал иммунной системе.

Один из авторов работы химик Джин Се отметил, что наночастицы хлорида натрия обладают относительно коротким периодом полураспада в водных растворах и поэтому лучше всего подходят для локализованной, а не системной терапии.

Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

Сотрудники Онкологического центра им. Абрамсона при Пенсильванском университете (США) подтвердили эффективность метода протонной лучевой терапии рака. При этой процедуре весь курс лечения занимает один сеанс, длительность которого составляет менее одной секунды. Объясняется это тем, что масса протонов больше по сравнению с электронами. В результате поперечное рассеяние в ткани протонов невелико. Поэтому пучок излучения точнее фокусируется на опухоли, писал NEWS.ru.