Учёные подсчитали эффективность мер по спасению птиц от вымирания

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Британские учёные подсчитали, что за последние 27 лет меры по охране природы позволили сохранить до 28 видов птиц и млекопитающих. Расчёты наглядно продемонстрировали эффективность природоохранных мер, в противном бы случае темпы вымирания птиц и млекопитающих были бы до 4,2 раза выше, чем сейчас.

Исследователи пришли к выводу, что современная скорость вымирания в несколько раз превышает естественную, причём в группы риска попадают даже те виды, которые ещё недавно считались обычными, приводит мнение учёных журнал Conservation Letters.

В будущем ситуация будет только ухудшаться. Специалисты прилагают огромные усилия, чтобы спасти редкие виды животных от исчезновения. Но какова эффективность этих мероприятий, до конца не ясно. Чтобы разобраться в этом вопросе, команда исследователей из Ньюкаслского университета провела подсчёт спасённых видов птиц и млекопитающих.

Они составили список видов, которые с 1993 года получили статус исчезнувших, находящихся под угрозой исчезновения и вымирающих. Из них были выбраны те, чьё существование находится под самой серьёзной угрозой. Это все виды, вымершие в дикой природе, и те, чья численность сократилась до 250 особей и меньше. В итоге изначальный список сократился до 368 видов птиц и 263 видов млекопитающих.

Оказалось, что умереть могли от 21 до 32 видов ныне живущих птиц, среди которых синий ара, калифорнийский кондор и другие. Причём за этот же период времени — с 1993 года исчезли 10 видов птиц.

Млекопитающих без охранных мер могло исчезнуть от 7 до 16 видов, включая яванского носорога, американского хорька и других. В реальности за 27 лет вымерло пять видов. Темпы вымирания удалось замедлить в 2,4–4,2 раза.

Полученные результаты свидетельствуют, что меры по охране животных и птиц действительно замедляют процесс вымирания в 2,9–4,2 раза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ботсване начали массово умирать слоны. Только за последние несколько месяцев зафиксировано более 350 смертей животных. Учёные бьют тревогу и предупреждают, что в будущем число смертей увеличится.