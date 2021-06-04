Учёные оживили 70-летний грибок — убийцу деревьев

https://static.news.ru/photo/ba904128-c534-11eb-97be-96000091f725_660.jpg Фото: Florian Kopp/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные из Имперского колледжа Лондона реанимировали замороженные криогенным способом 70 лет назад образцы грибка, вызывающего увядание кофейных деревьев — трахеомикоз. Исследователи хотели выяснить, как развивалась болезнь в прошлом и как предотвратить её распространение в будущем, сообщается на сайте учреждения.

Трахеомикоз характеризуется поражением ксилемы (основной водопроводящей ткани наземных растений). Его вызывают грибки и грибоподобные организмы. По типу питания возбудители этой болезни относятся к некротрофам. С 1920-х годов трахеомикоз приводит к гибели плантаций в Африке к югу от Сахары, он до сих пор поражает два самых популярных сорта кофе: арабику и робусту. Последняя серьёзная вспышка заболевания в 2011 году уничтожила 55 тысяч деревьев робусты в Танзании.

Изучив «оживлённые» образцы грибка и сравнив их с современными, учёные предположили, что его способность заражать кофейные деревья усилилась. Это могло произойти за счёт скрещивания с близкородственным грибком, поражающим банановые плантации. Исследователи считают, что снизить опасность появления новых штаммов можно за счёт высаживания кофейных деревьев отдельно от других культур. Аналогичную меру предосторожности можно применять и в отношении других культивируемых растений.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на эксперта по фруктам предупредило, что агрессивный штамм грибка Tropical Race 4 (TR4), поражающий бананы, может оставить человечество без этого лакомства.