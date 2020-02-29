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Группа учёных из США, Великобритании и Японии сделала важное открытие в строении стопы человека. Оказалось, что роль продольной арки и укрепляющих её эластичных тканей в устойчивости тела была ранее сильно преувеличена.

Исследователи выяснили, что за жёсткость и устойчивость ступни отвечает небольшая структура — поперечная арка, которой раньше не придавали особого значения.

Как пишет журнал Nature, математическое моделирование различных видов нагрузки показало, что продольный свод обеспечивает только 25% жёсткости стопы, а остальное приходится на поперечную арку.

Точное понимание принципов работы человеческой ноги необходимо для разработки протезов и лечения плоскостопия.

Также отмечается, что открытие позволило лучше понять эволюцию предков человека и их перехода к прямохождению на двух ногах. Было установлено, что в отличие от человекообразных обезьян (шимпанзе и горилл) все виды рода Homo имеют поперечную арку, позволяющую им эффективно ходить и бегать.

Ранее NEWS.ru писал, что более 70% жителей России имеют в той или иной степени плоскостопие. При этом, у женщин эта патология встречается чаще, чем у мужчин.