Группа учёных из США, Великобритании и Японии сделала важное открытие в строении стопы человека. Оказалось, что роль продольной арки и укрепляющих её эластичных тканей в устойчивости тела была ранее сильно преувеличена.
Исследователи выяснили, что за жёсткость и устойчивость ступни отвечает небольшая структура — поперечная арка, которой раньше не придавали особого значения.
Как
Точное понимание принципов работы человеческой ноги необходимо для разработки протезов и лечения плоскостопия.
Также отмечается, что открытие позволило лучше понять эволюцию предков человека и их перехода к прямохождению на двух ногах. Было установлено, что в отличие от человекообразных обезьян (шимпанзе и горилл) все виды рода Homo имеют поперечную арку, позволяющую им эффективно ходить и бегать.
Ранее NEWS.ru писал, что более 70% жителей России имеют в той или иной степени плоскостопие. При этом, у женщин эта патология встречается чаще, чем у мужчин.
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