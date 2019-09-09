https://static.news.ru/photo/88107350-d36c-11e9-b6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Группа учёных из Канады, Швейцарии, Британии, России, США и Финляндии обнаружила механизм, который обезвреживает молекулу СПИДа. Это открытие позволит создать новые препараты, которые можно будет применять для лечения различных заболеваний.

Важность открытия состоит в том, что одни и те же новые препараты можно будет применять для лечения разных типов заболеваний, включая рак. Действие найденного механизма заключается в том, что противовирусное органическое соединение, попадая в организм, «изымает» атом цинка из молекулы вируса и тем самым дезактивирует его, сообщает ЮУрГУ .

Такое действие противовирусного препарата обнаружено впервые. Также в ходе исследования были найдены препараты с высокой антивирусной активностью и не отравляющие организм. Изначально исследовалась противораковая активность данного класса, но неожиданно выяснилось, что эти соединения обладают высокой активностью против вируса иммунодефицита кошек, а это — ближайший аналог такого же вируса человека.

Исследование действий открытого механизма будет продолжено для других заболеваний.

Ранее News.ru сообщал, что Министерство здравоохранения России разработало медицинскую карту ВИЧ-положительного пациента, которая унифицирует учёт людей с вирусом иммунодефицита человека в стране.