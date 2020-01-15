https://static.news.ru/photo/5da7b354-37b1-11ea-b0ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

В Австралии учёные обнаружили останки самого крупного хищного динозавра, когда-либо обитавшего на Земле.

По словам исследователей, кости принадлежат австралийскому родственнику тираннозавра — ящеру вида Australovenator wintonensis.

Как утверждают палеонтологи, их находка настоящая редкость. Эти животные могли достигать двух метров в высоту и семи метров в длину, а внешне они напоминали велоцирапторов из фильма «Парк Юрского периода», пишет Royal Society Open Science.

Эти динозавры, вероятно, были довольно быстрыми и сильными животными. На передних конечностях у них были острые загнутые когти примерно 25–30 см длиной, которые они могли использовать для нападения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».