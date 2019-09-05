https://static.news.ru/photo/49eee564-d03a-11e9-902c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silvia Kusidlo/dpa/Global Look Press

Международная команда учёных, более года изучавшая образцы ДНК в шотландском озере Лох-Несс, обнародовала результаты своих исследований.

Экспедиция во главе с профессором новозеландского университета Отаго Нилом Джемеллом не нашла доказательств существования легендарного чудовища Несси. Однако учёные выяснили, что в озере могут водиться гигантские угри.

Для исследований эксперты собрали 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине. Все образцы показали содержание большое количество фрагментов ДНК угря. При этом, по подсчётам учёных, наиболее крупные особи могут достигать длины до 1,8 метра, уточняет TVNZ .

О существовании чудовища с массивным туловищем и длинной шеей впервые упоминается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Несмотря на отсутствие доказательств, многочисленные очевидцы продолжают утверждать, что видели Несси.

В настоящее время легендой о Несси с большим удовольствием пользуются предприниматели, которые развернули на берегу озера бойкую торговлю сувенирной продукцией. А туры к Лох-Нессу стали едва ли не визитной карточкой туриндустрии Шотландии.

Как ранее писал News.ru, британцу Джону О’Фаодхагену удалось снять на видео загадочных существ, которые движутся по водной глади озера.