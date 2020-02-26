https://static.news.ru/photo/d67d04e8-588e-11ea-b085-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Извержение супервулкана Тоба, произошедшее в Индонезии 74 тысячи лет назад, удалось пережить древним представителям вида Homo sapiens, обитающим в Азии.

Как передаёт радио Sputnik, к такому выводу пришли немецкие учёные, проанализировав результаты раскопок в районе населённого пункта Дхаба в Индии. Археологи нашли следы пребывания людей, живших на этом месте в течение 80 тысяч лет. Специалисты установили, что местная популяция Homo sapiens продолжила своё существование и после извержения. Кроме того, выжившие продолжили изготавливать свои традиционные орудия труда, следовательно, стихийное бедствие не сильно повлияло на уровень их культурного и технологического развития и не лишило их доступа к ресурсам.

Извержение супервулкана произошло на острове Суматра и привело к вулканической зиме, продолжавшейся до 10 лет, и к похолоданию климата, длившемуся около тысячи лет. Ранее считалось, что природная катастрофа уничтожила всех представителей вида человека разумного, кроме немногочисленных групп в Африке. Согласно этой гипотезе, потомки выживших вновь заселили Азию около 60 тысяч лет назад. Свежие выводы немецких учёных ставят под сомнение наступление вулканической зимы после извержения.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании австралийских учёных, установивших, что современные приматы умнее жившего несколько миллионов лет назад предка человека — австралопитека.