Извержение супервулкана Тоба, произошедшее в Индонезии 74 тысячи лет назад, удалось пережить древним представителям вида Homo sapiens, обитающим в Азии.
Как
Извержение супервулкана произошло на острове Суматра и привело к вулканической зиме, продолжавшейся до 10 лет, и к похолоданию климата, длившемуся около тысячи лет. Ранее считалось, что природная катастрофа уничтожила всех представителей вида человека разумного, кроме немногочисленных групп в Африке. Согласно этой гипотезе, потомки выживших вновь заселили Азию около 60 тысяч лет назад. Свежие выводы немецких учёных ставят под сомнение наступление вулканической зимы после извержения.
Ранее NEWS.ru писал об исследовании австралийских учёных, установивших, что современные приматы умнее жившего несколько миллионов лет назад предка человека — австралопитека.
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