https://static.news.ru/photo/eb204554-5e33-11ea-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Молекулярные биологи из Китая не нашли следов коронавируса в слизистых оболочках половых органов женщин, перенёсших эту инфекцию. Это позволило им сделать вывод, что коронавирус не может передаваться половым путём.

В клетках слизистой оболочки половых органов человека нет рецепторов ACE2, которые коронавирус использует для того, чтобы попадать в организм новых жертв, — говорится в их исследовании, опубликованном в электронной научной библиотеке medRxiv.

Учёные из Уханьского университета науки и технологии изучили анализы со слизистых оболочек половых органов у 35 женщин, попавших в больницу с вирусной пневмонией с 28 января по 18 февраля. Исследование показало, что возможность прямой половой передачи инфекции практически полностью исключена. Их выводы подтвердил и супруг одной из больных, который не заразился, несмотря на неоднократные половые контакты.

Как писал NEWS.ru, эксперты пришли к выводу, что коронавирус передаётся от человека животному. Первый такой случай был выявлен в Гонконге. Отмечается, что собака одного из пациентов с коронавирусом стала объектом пристального внимания экспертов из Гонконгского университета и городского университета Гонконга, после того как у неё обнаружились слабые симптомы заражения. Собака находится на карантине в порту Гонконга, сейчас анализы животного в порядке, оно здорово. Питомца вернут хозяину только после того, как его самого выпишут.