Учёные опровергли миф об «экологическом чуде» во время пандемии

https://static.news.ru/photo/1fa94780-4501-11eb-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные из Китая и США провели дополнительные исследования климатических изменений, вызванных локдаунами, ограничением авиаперелётов и снижением автомобильного трафика в мегаполисах, и пришли к заключению, что выводы о значительном улучшении экологической обстановки неоднозначны.

Несмотря на то что снижение трафика в городах привело к сокращению вредоносных выбросов в атмосферу и в значительной мере очистило небо над мегаполисами от смога, исследователи из китайского города Ухань отметили значительное повышение концентрации озона над крупными городами мира, пишет «Политика сегодня».

Озон, высокая концентрация которого негативно воздействует на людей с респираторными заболеваниями, активно образуется при смеси вредных веществ в атмосфере под воздействием высоких температур, отмечается в сообщении. Уровень озонового загрязнения, согласно оценкам китайских учёных, с января в отдельных городах вырос почти в два раза.

Подобные выводы сделали также специалисты из американского Университета Дэлавера. Учёные объясняют это тем, что, несмотря на снижение трафика в городах, доставки и грузовые перевозки продолжают функционировать и уровень загрязнения от грузовых автомобилей почти не изменился. Также из-за того что многие люди стали в условиях пандемии значительно больше проводить времени дома, сильно вырос объём потребления электричества, а электростанции, в свою очередь, наращивают производство энергии, и как следствие — растут объёмы выбросов в атмосферу.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению экспертов, во время карантина в России и мире заметно улучшилась экология. Например, вода в каналах Венеции стала чище и жители города заметили больше плавающих в воде птиц и рыб. Кроме того, сократились выбросы углекислого газа в атмосферу, стало меньше вредных частиц в воздухе. Заметно легче теперь дышится и в Москве. Однако после пандемии ситуация с экологией может не только вернуться на прежний уровень, но и стать ещё хуже.