Учёные опровергли миф об «экологическом чуде» во время пандемии

Учёные из Китая и США провели дополнительные исследования климатических изменений, вызванных локдаунами, ограничением авиаперелётов и снижением автомобильного трафика в мегаполисах, и пришли к заключению, что выводы о значительном улучшении экологической обстановки неоднозначны.
Несмотря на то что снижение трафика в городах привело к сокращению вредоносных выбросов в атмосферу и в значительной мере очистило небо над мегаполисами от смога, исследователи из китайского города Ухань отметили значительное повышение концентрации озона над крупными городами мира,
Озон, высокая концентрация которого негативно воздействует на людей с респираторными заболеваниями, активно образуется при смеси вредных веществ в атмосфере под воздействием высоких температур, отмечается в сообщении. Уровень озонового загрязнения, согласно оценкам китайских учёных, с января в отдельных городах вырос почти в два раза.
Подобные выводы сделали также специалисты из американского Университета Дэлавера. Учёные объясняют это тем, что, несмотря на снижение трафика в городах, доставки и грузовые перевозки продолжают функционировать и уровень загрязнения от грузовых автомобилей почти не изменился. Также из-за того что многие люди стали в условиях пандемии значительно больше проводить времени дома, сильно вырос объём потребления электричества, а электростанции, в свою очередь, наращивают производство энергии, и как следствие — растут объёмы выбросов в атмосферу.
Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению экспертов, во время карантина в России и мире заметно улучшилась экология. Например, вода в каналах Венеции стала чище и жители города заметили больше плавающих в воде птиц и рыб. Кроме того, сократились выбросы углекислого газа в атмосферу, стало меньше вредных частиц в воздухе. Заметно легче теперь дышится и в Москве. Однако после пандемии ситуация с экологией может не только вернуться на прежний уровень, но и стать ещё хуже.