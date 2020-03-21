https://static.news.ru/photo/d4cd2a06-6b6c-11ea-b955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Global Look Press

Учёные из Великобритании и США пришли к выводу, что новый тип коронавируса COVID-19 появился в результате естественной эволюции и не может быть продуктом генной инженерии.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.

В частности, учёные провели анализ фрагментов РНК в генах белков оболочки вируса и обнаружили, что один из спайковых белков оказался эффективен в проникновении во внешние стенки клеток человека.

Это, в свою очередь, исключает версию искусственного происхождения инфекции.

Пандемия коронавируса с высокой скоростью распространяется по миру. Число заражённых уже перешагнуло отметку в 170 тысяч. Вместе с этим множится и число конспирологических теорий о возникновении COVID-19. Их распространяют обычные граждане, журналисты и даже политики. NEWS.ru собрал основные версии, циркулирующие в Сети.