https://static.news.ru/photo/d8ba5f3e-5a0b-11ea-96d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Созданная специально для кошек музыка помогает этим животным пережить стресс во время осмотра у ветеринара. К такому мнению пришли учёные из университета Луизианы.

Музыку для домашних питомцев придумал солист Национального симфонического оркестра США и автор исследований в области восприятия музыки Дэвид Тэйе. По его мнению, для кошек важную роль играют звуки, сопровождающие сосание детёнышем молока, а также мурлыканье. А их вокальный диапазон примерно на две октавы выше, чем у людей.

Произведения, написанные Тэйе по этим принципам, были проверены в независимом исследовании специалистов из Висконсинского университета. В публикации, вышедшей в журнале Applied Animal Behaviour Science, подтверждалось, что музыка для кошек вызывает отклик у них.

В новом исследовании оценивалась стрессовая реакция питомцев при осмотре у ветеринара, когда в кабинете звучало одно из произведений Дэвида Тэйе. Поведенческий анализ показал, что кошки, слышавшие написанную для них музыку, были более спокойны. Анализ крови этого не подтвердил, однако авторы считают, что непродолжительное пребывание в кабинете врача — просто недостаточно долгий срок, чтобы музыка могла повлиять на этот показатель.

Ранее NEWS.ru писал, что новое исследование показало, что кошки с удовольствием лакомятся человеческими трупами. Исследователи из Университета Колорадо взялись целенаправленно изучать патологическое поведение этих животных после того, как они обнаружили двух кошек, прокравшихся в морг исследовательского центра и устроивших пир непосредственно на разлагающихся трупах. Лакомство приглянулось хвостатым — они возвращались в лабораторию несколько раз, чтобы снова пожевать человеческие туши. Особенный гастрономический интерес для беспринципных обжор представляли ткани рук.