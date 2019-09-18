https://static.news.ru/photo/e84f741c-d9db-11e9-b6cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos

Из-за произошедшего в начале сентября внезапного стратосферного потепления площадь озоновой дыры над Антарктикой в этом году будет самой маленькой с 80-х годов. Об этом заявили в штаб-квартире Всемирной метеорологической организации (ВМО) в Женеве.

В этом году мы видели, что озоновая дыра выглядит особенно необычно. Хотя она стала расти относительно рано, в начале сентября внезапное потепление повлияло на холодный полярный вихрь в стратосфере, который вызывает увеличение озоновой дыры, — сказала старший научный специалист CAMS Энжи Иннесс.

В этом году полярный вихрь был сдвинут в сторону Южной Америки, это и привело к ослаблению озоновой дыры.

Как ранее писал News.ru, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что период года с отрицательными значениями температуры воздуха сократился на севере и в средней полосе России. За 30 лет средняя температура января повысилась в столице на два градуса.