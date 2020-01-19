https://static.news.ru/photo/dc308238-3ab2-11ea-af70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/Global Look Press

Связь между заболеваемостью герпесом и развитием рассеянного склероза ищут с 90-х годов прошлого века. Но исследования много лет являлись противоречивыми. К тому же сам вирус имеет две разновидности — HHV6A и HHV6B. Долгое время наука не умела различать виды инфекции.

Но сейчас такой метод разработали, и Каролинский институт использовал его для проверки связи между вирусом герпеса и рассеянным склерозом. Попав в организм, недуг иногда вызывает кратковременную лихорадку с сыпью (которые обычно случаются у детей).

После инфекция «засыпает» в организме человека, но антитела ещё долго циркулируют в крови, так что их можно обнаружить и у взрослого, пишет портал Frontiers in Immunology. Но когда герпес «просыпается», то начинает «прихватывать» некоторые клетки хозяина — олигодендроциты.

Иммунитет воспринимает и герпес, и собственные клетки человека как патогенные, что, по мнению учёных, может спровоцировать развитие рассеянного склероза.

Это аутоиммунное заболевание, при его развитии иммунные клетки начинают атаковать миелиновую оболочку периферических нервов, которая изолирует их от окружающей среды. Без оболочки нейроны хуже проводят сигнал и начинают «замыкать», в результате чего немеют конечности, развивается частичный паралич, слепота и другие серьёзные последствия.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, от рассеянного склероза сейчас страдает почти три миллиона человек. Эффективных средств лечения этой болезни пока не создано.

Ранее химики и биологи РАН сделали открытие, которое поможет создать лекарство от болезни Альцгеймера, писал NEWS.ru. Они выяснили, что «наномячи» из углерода могут поглощать токсичные белки и препятствуют накоплению белкового «мусора» в клетках мозга. Последний возникает из «полезного» белка APP, играющего важную роль в формировании связей между нейронами.

У страдающих болезнью Альцгеймера «обрезки» этого белка (бета-амилоиды) по какой-то причине не «утилизируются» должным образом. В результате он накапливается в тканях мозга, формирует там токсичные саморазмножающиеся клубки, а они постепенно убивают нейроны.