https://static.news.ru/photo/c36ee0ba-5eba-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Долгое время считалось, что мужчины умирают чаще женщин из-за того, что представители сильного пола более подвержены вредным привычкам. Однако учёные из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии нашли другое объяснение. Специалисты заявили, что причина более высокого уровня смертности мужчин в сравнении с женщинами заключается в Y-хромосомах.

Научные сотрудники Университета в Австралии проанализировали информацию не только о людях, но и о многих других млекопитающих. Большинство самцов, отметили учёные, обладают Y-хромосомой и X-хромосомой, самки — двумя X-хромосомами. Биологи проверили распространённую гипотезу, что у «мужчин» имеющаяся Y-хромосома не способна защитить организм от мутаций, происходящих в X-хромосоме и наносящих вред. Иначе дела обстоят у самок. В их организме одну дефектную ДНК заменяет нормальная.

В результаты исследований биологи выяснили, что обладатели Y-хромосомы и X-хромосомы умирают раньше, чем особи с двумя X-хромосомами. Кроме того, была обнаружена аномалия, которой в настоящее время нет объяснения. Самки животных с мужским гетерогаметным полом живут на 21% дольше самцов. При этом в условиях полностью обратной ситуации самцы обходят самок всего на 7%. Учёные считают причиной этого явления побочный эффект полового отбора, передаёт «360».

Как ранее писал NEWS.ru, мужчины в современном обществе живут меньше, чем женщины, поэтому здоровье представителей сильного пола должно стать предметом общей заботы. С таким заявлением на пленарном заседании форума «Здоровье женщины — благополучие нации» выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.