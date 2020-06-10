Учёные объяснили, почему мужчины тяжелее болеют COVID-19

https://static.news.ru/photo/97b88a20-ab2c-11ea-a1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 60% случаев смерти от COVID-19 во всем мире зарегистрировано у мужчин. Американские ученые из Йельского университета выяснили, что это связано с работой иммунной системы.

Наши результаты выявили ключевые различия в иммунных реакциях на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2 у пациентов мужского и женского пола, — пишут эксперты в своей статье для medRxiv.

Учёные провели анализы у почти 100 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в период с 18 марта по 9 мая. Оказалось, что у пациентов мужского пола были выше уровни некоторых важных провоспалительных врожденных иммунных цитокинов. Они оповещают клетки о необходимости бороться с вирусом, таких как интерлейкин 8 и белок CCL5. Кроме того, ответы Т-клеток, которые регулируют клеточный иммунитет, были активнее у женщин, чем у мужчин.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.

Изначально этот препарат был разработан для лечения ревматоидного артрита. Однако «Левилимаб» доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.