https://static.news.ru/photo/494758e4-d076-11e9-bb82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Учёные выяснили, что устойчивые к лекарствам бактерии могут распространяться не только из-за чрезмерного применения антибиотиков.

Как выяснили специалисты технический университет Цюриха, резистентность может приобретаться через передачу гена устойчивости между микробами. Один из руководителей научной работы Медерич Диард отметил, что ограничение применения антибиотиков очень важно, «однако одна только эта мера недостаточна».

Профессор подчеркнул, что нужно воспрепятствовать распространению резистентных бактерий посредством «эффективных мер гигиены или вакцинации».

Учёные выяснили, что главную роль в механизме распространения резистентности бактерий играют особо стойкие их представители, известные как персистеры. При применении против них антибиотиков они временно впадают в дремлющее состояние.

Например, попавшие в организм бактерии сальмонеллы способны «спать» на протяжении месяцев, прежде чем «проснуться». После этого побеждённая антибиотиками инфекция может вспыхивать вновь, отмечает ТАСС .

Как ранее писал News.ru, эксперты установили, что большинство людей неправильно принимают лекарства. Неоправданное использование антибиотиков и неверно выбранный препарат могут привести к развитию резистентности бактерий к ним. Это в свою очередь может сделать антибиотики бесполезными при таких заболеваниях, как пневмония или сепсис.