Учёные объяснили, как коронавирус поражает стенки сосудов

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Шведские учёные выяснили, почему коронавирус часто вызывает микрососудистые воспаления и нарушает свёртываемость крови. Определённый тип клеток стенок сосудов экспрессирует рецептор ACE. С помощью коронавируса он попадает внутрь клеток.

Медики заметили, что у множества коронавирусных больных развивается глубокое воспаление сосудов. Кровь начинает плохо свёртываться, образуются тромбы, в крови не хватает кислорода. При этом у пациентов нет заметной дисфункции лёгких.

Учёные собрали статистику по больным из Стокгольма. Выяснилось, что рецептор ACE2, с которым связывается вирус, активно экспрессируется в отростчатых клетках соединительной ткани мелких кровеносных сосудов. Эти клетки носят название перициты. ACE2 воздействует только на них, не задевая другие клетки сосудов.

Специалисты провели исследования на мышах и установили, что пониженное количество перицитов влияет на эндотелиальные клетки микрососудов. Они начинают активно высвобождать гликопротеин плазмы крови, необходимый для прикрепления тромбоцитов к повреждённому участку сосудов. Инфицирование перицитов коронавирусом приводит к образованию тромбов. Именно поэтому диабет, ожирение и гипертония являются факторами риска при COVID-19, полагают учёные.

Исследователи подчёркивают, что их гипотеза является предварительной и требует проверки, сообщает bioRxiv.

NEWS.ru писал, что интерферон от гепатита и рака эффективно использовать при лечении коронавируса. Об этом заявили медики из Канады и Китая.