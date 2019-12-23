https://static.news.ru/photo/fe15289e-2654-11ea-abc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Riza Azhari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Биологи выяснили, какую хитрость придумали киты, чтобы удачно охотиться. Исследователей волновало, почему стаи рыб не пугаются подплывающих к ним очень близко огромных хищников.

Чтобы ответить на этот вопрос, учёные использовали виртуального кита — увеличивающуюся точку, представляющую собой приближающегося хищника и его расширяющуюся пасть. В качестве испытуемых были анчоусы. Оказалось, рыбы реагируют на хищника лишь в тот момент, когда тот открывает свою пасть.

Это позволяет предположить, что киты знают о реакции своей жертвы и точно определяют время поглощения. Таким образом, подкрадываясь к рыбе очень близко и открывая пасть в самый последний момент, они преодолевают недостатки в скорости и маневренности, пишут в статье , опубликованной в журнале PNAS.

Ранее палеонтологи описали новый род и вид четвероногих китов — Peregocetus pacificus. Эти особи жили на территории современного Перу в палеогеновый период. Останки животного обнаружили в отложениях, сформировавшихся примерно 42,6 миллиона лет назад. Анализ скелета показал, что древний кит был около четырёх метров в длину вместе с хвостом. На передних конечностях у него сохранились небольшие копыта. А значит, хищник мог обитать как на суше, так и в воде.