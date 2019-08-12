https://static.news.ru/photo/7feb510a-bcfa-11e9-b565-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские и австралийские учёные установили, что повышение температуры воды в океанах представляет гораздо большую опасность для кораллов, чем было принято считать ранее. Перегретая вода не только обесцвечивает кораллы, но и приводит к их гибели.

По словам специалистов, губительным оказывается для кораллов повышение температуры воды всего на 0,5 градуса Цельсия. Гибель одного коралла грозит разрушением всей колонии, поскольку кальцинированный скелет быстро заселяют опасные для неё бактерии и водоросли.

Профессор технологического университета Сиднея Дэвид Суггетт рассказала, что процесс изменений в микробиоме кораллов учёные смогли наблюдать с помощью новых биооптических методов. На основе полученных результатов они пришли к выводу, что в будущем гибель кораллов и разрушение рифов из-за повышения температуры океанских вод будет учащаться, сообщает издание Current Biology .

Ранее News.ru писал, что испанские учёные предложили использовать дрожжи и отходы пивного производства для очистки водоёмов от нитратов. По их словам, данный метод особенно актуален для регионов с развитым сельским хозяйством.