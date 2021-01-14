Генетики обследовали заражённого коронавирусом кота в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/a92b7eba-5695-11eb-8ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первое в России генетическое исследование SARS-CoV-2 у домашнего кота провели учёные в Санкт-Петербурге. Животное подхватило инфекцию от хозяев и уже идёт на поправку.

Кота изучали специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева в рамках деятельности Российского консорциума по секвенированию генома коронавирусов, передаёт РИА Новости.

Выяснилось, что штамм вируса у кота идентичен патогену, который выявили у хозяйки, и в целом аналогичен циркулирующей в России разновидности. При этом кошачий вирус не имел специфических замен, свойственных возбудителю болезни у животных.

Учёные отмечают, что питомец во время болезни проявлял характерные для людей симптомы — у него поднялась температура, пропал аппетит и появилась апатия.

Как сообщал NEWS.ru, ранее зоолог и сотрудник Сколковского института науки и технологии Илья Гомыранов, комментируя информацию о том, что в США восемь горилл в зоопарке Сан-Диего заразились COVID-19, допустил, что уровень смертности от коронавируса у животных может быть выше, чем у людей.