Генетики обследовали заражённого коронавирусом кота в Санкт-Петербурге

Первое в России генетическое исследование SARS-CoV-2 у домашнего кота провели учёные в Санкт-Петербурге. Животное подхватило инфекцию от хозяев и уже идёт на поправку.
Кота изучали специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева в рамках деятельности Российского консорциума по секвенированию генома коронавирусов,
Выяснилось, что штамм вируса у кота идентичен патогену, который выявили у хозяйки, и в целом аналогичен циркулирующей в России разновидности. При этом кошачий вирус не имел специфических замен, свойственных возбудителю болезни у животных.
Учёные отмечают, что питомец во время болезни проявлял характерные для людей симптомы — у него поднялась температура, пропал аппетит и появилась апатия.
Как сообщал NEWS.ru, ранее зоолог и сотрудник Сколковского института науки и технологии Илья Гомыранов, комментируя информацию о том, что в США восемь горилл в зоопарке Сан-Диего заразились COVID-19, допустил, что уровень смертности от коронавируса у животных может быть выше, чем у людей.