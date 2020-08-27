Учёные обнаружили витамин, блокирующий коронавирус

https://static.news.ru/photo/a22de9f4-e8b8-11ea-82cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индийские учёные пришли к выводу, что витамин В12 блокирует распространение коронавируса. С помощью компьютерного моделирования эксперты показали, что витамин подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2.

Этот фермент отвечает за размножение патогена, воздействие на него витамина В12 приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения заболевания, пишут «Известия».

Учитывая сложившуюся в мире ситуацию с пандемией коронавируса, а также тот факт, что В12 уже входит в состав лекарств от инфекции, учёные предлагают добавить или увеличить дозу метилкобаламина — особой формы выпуска витамина, которая усваивается лучше всего, в текущие протоколы лечения пациентов.

Российские учёные подтвердили, что витамин В12 действительно обладает противовоспалительным действием. Но для подтверждения его эффективности от коронавируса требуются дополнительные исследования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева собираются в середине сентября приступить к испытаниям вакцины от коронавируса производства КНР с участием добровольцев. В начале испытаний планируется небольшое исследование на 500 человек.