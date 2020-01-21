Итальянские учёные Университета Перуджи выяснили, что теломеры пожилых людей с возрастом начинают подвергаться различным аномалиям. К такому выводу они пришли, изучив кровь 35 человек. Об этом
Отмечается, что согласно теории, теломеры укорачиваются, а с возрастом они перестают размножаться, что приводит к старению организма.
Они не просто укорачиваются во время копирования, но ещё и образуют вторичные структуры (то есть закручиваются неправильным способом). Кроме того, они сильнее других областей ДНК подвержены действию окислительного стресса. Всё это приводит к тому, что теломеры часто ломаются, какой бы длины они ни были, и это тоже может закончиться остановкой деления, — цитируют данные исследования на портале.
Из-за этого теломеры были продолжительное время одним из способов определить биологический возраст человек: чем они короче, тем человек старше. Кроме того, короткие теломеры говорят о риске развития разных заболеваний.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию для пожилых людей. С возрастом питание должно быть менее калорийным, но богато витаминами и микроэлементами.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен