Учёные обнаружили в океане следы внеземного вещества

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Изотопы плутония и железа, которые не встречаются в земных условиях, обнаружили учёные в образцах океанической коры. По мнению исследователей, данный факт говорит, что поверхности Земли достигают потоки вещества, выброшенного при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звёзд. Предполагается, что за последние 10 млн лет это происходило как минимум дважды. Об открытии рассказывает журнал Science.

Изучая процесс формирования ядер химических элементов в звёздной среде, в частности урана и плутония, учёным удалось воспроизвести в лабораторных условиях происходящий при этом процесс захвата нейтронов. Однако данная модель может отличаться от реально происходящей в космосе. В частности, до сих пор неизвестно, происходит ли это при взрывах некоторых типов сверхновых или при слиянии нейтронных звёзд.

Для проверки истинности одной из гипотез учёные ищут среди земных пород изотопы внеземного происхождения. Поскольку они, как правило, радиоактивны, по их периоду полураспада можно определить возраст космических событий.

Группе исследователей из Австралии, Германии, Японии, Израиля и Швейцарии удалось обнаружить в образцах глубоководной океанической коры, охватывающей последние 10 миллионов лет, несколько десятков атомов изотопа плутония 244Pu с периодом полураспада 80,6 миллиона лет, который производится исключительно при быстром захвате нейтронов. В тех же образцах были найдены изотопы железа с периодом полураспада 2,6 млн лет.

По мнению учёных, любой находящийся на Земле плутоний должен быть сформирован и доставлен недавно, поскольку он подвергается слишком быстрому радиоактивному распаду, чтобы сохраниться с момента образования планеты. Обнаруженные образцы появились на Земле примерно 6–8 и 2–3 миллиона лет назад.

История сложна. Возможно, плутоний-244 мог остаться от гораздо более древнего, но ещё более впечатляющего события, такого как взрыв нейтронной звезды. В то же время это первое доказательство того, что сверхновые действительно производят плутоний-244, — сообщил в пресс-релизе Австралийского национального университета доктор Антон Валлнер.

Авторы считают, что их открытие позволяет по-новому взглянуть на астрофизическое происхождение тяжёлых химических элементов.