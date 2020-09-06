Учёные обнаружили связь между дефицитом витамина D и заражением COVID-19

Дефицит витамина D может увеличивать риск заражения COVID-2019. Об этом сообщили учёные из Чикагского медицинского университета.
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Относительный риск положительного результата теста на COVID-19 был в 1,77 раза выше для пациентов с вероятным дефицитом витамина D, — цитирует телеканал недавно опубликованное исследование учёных.
Отмечается, что витамин D играет значимую роль в укреплении человеческого иммунитета. Установлено, что добавки с этим элементом минимизируют риск возникновения заболеваний, вызванных инфекциями дыхательных путей.
Как писал NEWS.ru, ВОЗ не нашла доказательств связи между дефицитом витамина D и более высокой смертностью от коронавирусной инфекции COVID-19 . Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения. Таким образом ВОЗ прокомментировала работу учёных из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Британские учёные сравнили среднее содержание витамина D у граждан 20 стран Европы, в которых есть заболевшие коронавирусом, со статистикой смертности от COVID-19. Они выяснили, что самый низкий уровень содержания витамина D выявлен у жителей Испании и Италии. Но чаще всего его нехватка отмечается у пожилых людей, входящих в группу риска.
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