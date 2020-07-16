Учёные обнаружили способность жирной рыбы защитить мозг при старении

https://static.news.ru/photo/3de11474-c7f4-11ea-817c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Употребление в пищу жирной рыбы способно устранить негативное воздействие мелкодисперсных частиц на мозг при старении. Для этого достаточно употреблять одну-две порции рыбы в неделю.

Жирная рыба — источник Омега-3 кислот, которые устраняют воспаление, поддерживают структуру мозга и снижают поражающую силу нейротоксинов. К такому выводу пришли учёные Колумбийского университета США в результате проведённого исследования, опубликованного в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 1300 женщин старше 70 лет, живущие в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха. Учёные посчитали количество рыбы, которые женщины употребляли за неделю и соотнесли с количеством жирных кислот в их крови, а также определили воздействие загрязнённого воздуха.

Оказалось, что жирная рыба способствует сохранению белкового вещества и размера гиппокама по мере старения женщин. В будущем это может защитить от токсического воздействия загрязнённого воздуха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глобальное потепление может привести к тому, что к 2100 году исчезнет около 60% всех видов морских и пресноводных рыб. Немецкие исследователи проанализировали данные о температурных допусках для 630 видов морских и пресноводных рыб из разных климатических зон по всему миру.