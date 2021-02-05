Учёные обнаружили сперматозоиды-убийцы

Немецкие учёные обнаружили у самцов мышей так называемые сперматозоиды-убийцы. Они выделяют отравляющие вещества и уничтожают конкурентов, дабы самим первыми добраться до яйцеклетки и оплодотворить её.
Как сообщает издание Daily Star, специалисты из Института молекулярной генетики Макса Планка в Берлине
Кроме того, сперматозоиды-мутанты имеют способность производить молекулы, нарушающие работу других клеток.
Учёные полагают, что их исследования помогут в лечении мужского бесплодия.
Ранее NEWS.ru писал о том, что последствием перенесённого в тяжёлой форме коронавируса может стать полное бесплодие у мужчин. К такому выводу пришла группа учёных из Института репродуктивной медицины, Новгородского университета, педиатрического университета Санкт-Петербурга и одного из медучреждений Казахстана, изучив подборку спермограмм, полученную от 62 мужчин.