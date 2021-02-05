Учёные обнаружили сперматозоиды-убийцы

https://static.news.ru/photo/ae19c7fa-60a7-11e9-9676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

Немецкие учёные обнаружили у самцов мышей так называемые сперматозоиды-убийцы. Они выделяют отравляющие вещества и уничтожают конкурентов, дабы самим первыми добраться до яйцеклетки и оплодотворить её.

Как сообщает издание Daily Star, специалисты из Института молекулярной генетики Макса Планка в Берлине выяснили , что некоторые сперматозоиды имеют генетическую вариацию, которая позволяет им двигать быстрее и исключительно по прямой. Прочие сперматозоиды, не имеющие подобного генетического года, передвигаются медленно, перемещаясь при этом по кругу.

Кроме того, сперматозоиды-мутанты имеют способность производить молекулы, нарушающие работу других клеток.

Учёные полагают, что их исследования помогут в лечении мужского бесплодия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что последствием перенесённого в тяжёлой форме коронавируса может стать полное бесплодие у мужчин. К такому выводу пришла группа учёных из Института репродуктивной медицины, Новгородского университета, педиатрического университета Санкт-Петербурга и одного из медучреждений Казахстана, изучив подборку спермограмм, полученную от 62 мужчин.