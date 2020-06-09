Учёные обнаружили шесть основных разновидностей коронавируса

Учёные из США выявили шесть основных групп коронавируса, которые в настоящее время циркулируют в мире.
Как говорится в исследовании, которое было опубликовано на ресурсе bioRxiv, с начала эпидемии геном вируса мутировал настолько, что сейчас можно выявить все его разновидности и отследить их.
Определение клональных групп нужно для того, чтобы предугадать дальнейшее распространение инфекции и возможные мутации.
С помощью разработанного алгоритма, позволяющего выделить последовательности генома, учёные изучили более 10 тысяч образцов вируса.
Использование данного метода позволило нам объединить типы последовательностей в чётко обособленные клональные группы <...> Анализ 10 422 образцов SARS-CoV-2 выявил шесть основных клональных групп, циркулирующих в мире, — говорится в статье.
Отмечается, что присутствие генома той или иной разновидности связано с географическим фактором.
Как ранее писал NEWS.ru, Министерство обороны России сообщило, что две группы добровольцев для испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции набраны.
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