Во время экспедиции у берегов реки Индигирки учёные обнаружили останки щенка, которому 18 тысяч лет.
По данным исследователей, животному было около двух месяцев. Изначально предполагалось, что оно относится к семейству псовых XIX века. Его мумия была обнаружена в вечной мерзлоте, поэтому отлично сохранилась. На изучение находки ушёл приблизительно год. Помимо костей, у собаки сохранились ресницы, усы и молочные зубы. Щенку дали имя Догор. На сегодняшний день это самая древняя собака на планете,
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные нашли в Таиланде останки неизвестного науке динозавра. Предполагается, что он принадлежал к роду кархародонтозавров.
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