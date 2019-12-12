https://static.news.ru/photo/3a09e46c-1cf9-11ea-8e7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: s-vfu.ru

Во время экспедиции у берегов реки Индигирки учёные обнаружили останки щенка, которому 18 тысяч лет.

По данным исследователей, животному было около двух месяцев. Изначально предполагалось, что оно относится к семейству псовых XIX века. Его мумия была обнаружена в вечной мерзлоте, поэтому отлично сохранилась. На изучение находки ушёл приблизительно год. Помимо костей, у собаки сохранились ресницы, усы и молочные зубы. Щенку дали имя Догор. На сегодняшний день это самая древняя собака на планете, пишет «МК».

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные нашли в Таиланде останки неизвестного науке динозавра. Предполагается, что он принадлежал к роду кархародонтозавров.