Учёные обнаружили пользу куркумы в борьбе с болезнью Альцгеймера

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Куркумин, представляющий собой полифенольное соединение, вырабатываемое растениями вида Curcuma longa, может помочь облегчить состояние людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

У вещества выявлены антиоксидантные, противовоспалительные, противораковые и антиамилоидные свойства. Последнее означает, что куркумин может использоваться как лекарственное средство при болезни Альцгеймера, сообщает «МедикФорум».

Амилоидоз — термин, обозначающий группу заболеваний, характеризующихся аномальной выработкой белков, известных как амилоидные фибриллы, и последующим накоплением этих белков в органах и тканях. Болезнь Альцгеймера входит в эту группу.

Учёные обнаружили, что употребление куркумина повышает концентрацию ApoA-II и HDL-холестерина в плазме за счёт активации сигнального пути альфа-рецептора, который активируется пролифератором пероксисом (PPARa). Эти данные показывают, что выявленный агонистический эффект куркумина на PPARa может иметь далеко идущие позитивные последствия в лечении амилоидоза и других метаболических нарушений.

Как писал NEWS.ru, специалисты Университета Айовы провели исследование, в рамках которого доказали, что употребление вина и сыра в правильном количестве позволяет пожилым людям избегать болезни Альцгеймера. Кроме того, употребление одного раза в неделю мяса ягнёнка при отсутствии другого красного мяса улучшает долгосрочные умственные навыки.