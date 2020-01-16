https://static.news.ru/photo/9d9c6486-38f7-11ea-8d60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из Университета Альберты в Канаде заявили о пользе пересадки кишечных бактерий при повреждениях спинного мозга.

Для доказательства своей теории они провели ряд экспериментов над крысами. Грызунам наносили небольшие травмы и следили за их поведением. Обычно они проявляли тревожность. При этом часть животных, которые во время операции и после неё получали бактерии от здоровых сородичей, вела себя намного спокойнее.

Эксперты предполагают, что подобной пересадкой микробиоты можно уменьшить психологический стресс у людей при травмах спинного мозга, пишет PLOS One.

Ранее исследователи доказали пользу фекальной трансплантации при лечении людей с расстройствами аутистического спектра.

Как писал NEWS.ru, японские медики провели исследование, согласно которому выявить рак на ранней стадии возможно, изучив состояние кишечной микробиоты.