Учёные обнаружили древнейший музыкальный инструмент возрастом 17 тысяч лет

https://static.news.ru/photo/7661a700-6c7c-11eb-b298-96000091f725_660.jpg Фото: Carole Fritz et al. 2021 / drawing: Gilles Tosello

Раковина моллюска, найденная археологами в 1931 году, оказалась горном. Возраст музыкального инструмента превышает 17 тысяч лет и по мнению ученых является древнейшим духовым инструментом такого рода.

До сих пор раковина считалась чашей для питья. Она была обнаружена в пещере Марсула во Франции, где когда-то жили первобытные люди. С тех пор она хранилась в Музее естественной истории Тулузы. Не так давно учёные вновь решили исследовать экспонат и пришли к выводу, что первобытные люди могли использовать раковину в качестве горна.

По словам специалистов, это крайне редкий, если не единственный подобный пример для периода палеолита и первая найденная раковина, которую использовали таким образом. Учёные решили впервые за долгие тысячелетия использовать эту находку по назначению. Для этого они пригласили музыковеда Жана-Мишеля Курта. Он высказал предположение, что первобытные люди отрезали кончик раковины, чтобы вставить мундштук. Если дунуть в горн без этого, можно порезать губы.

Было невероятно слышать звуки из доисторических времен. Это нереальное чувство — такое случается только раз в жизни. Мы как будто слышим «саундтрек» к картинам, нарисованным на стенах, — рассказала Inverse соавтор работы Кэрол Фриц.

Пещера Марсула была открыта в предгорьях Пиренеев в 1897 году и изучается до сих пор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что археологи обнаружили в карстовой пещере на острове Сулавеси в Индонезии наскальный рисунок животного — предположительно, бородавчатой свиньи. Уран-ториевый метод датирования показал, что изображению около 45,5 тысячи лет, что делает его самым древним из известных. В данном случае можно также говорить об открытии древнейшего объекта репрезентативного искусства, то есть изображающего реальные объекты окружающего мира, например, животных и людей.