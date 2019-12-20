Крокодилы выглядят медлительными и ленивыми, однако, когда необходимо, они могут легко набирать скорость и скакать галопом, как лошадь.
Ранее считалось, что подрыгивать и скакать галопом может только пресноводный крокодил из Австралии (Crocodylus johnstoni). Новые исследования показали, что такая способность достаточно распространена,
Учёные установили видеокамеры в зоологическом парке во Флориде. После чего проанализировали походку и скорость движения 42 особей из 15 видов крокодилов, в том числе настоящих крокодилов из семейства Crocodylidae, аллигаторов и кайманов.
Выяснилось, что в то время, как аллигаторы и кайманы могли передвигаться по суше только рысью, другие восемь видов крокодилов оказались способны скакать или прыгать. По словам исследователей, галопом бегали филиппинские, кубинские, американские, западноафриканские тонконосые и карликовые крокодилы.
Независимо от их размера, почти каждый из них мог достигать скорости около 18 км/ч, будь то рысью, галопом или прыжками.
Ранее NEWS.ru писал о кошке, которая не пустила крокодила на берег. Конфликт между животными попал на видео. Рептилия хотела выползти из водоёма на берег, но четвероногое, дважды вцепившись в крупного хищника, прогнало непрошеного гостя.
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