Учёные обнаружили, что картофель может заменить спортивное питание

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Картофель так же эффективен для восстановления мышц, как и спортивное питание. Об этом сообщили учёные из Университета Монтаны.

Как говорится в исследовании, опубликованном в European Journal of Applied Physiology, спортивное питание не являются более эффективными для содействия восстановлению у спортсменов в сравнении с обычными, богатыми углеводами продуктами на основе картофеля.

Отмечается, что в исследовании участвовали восемь мужчин и столько же женщин. Программа испытаний включала 90 минут интенсивной езды на велосипеде с последующим отдыхом, восстановительным питанием по разным схемам и 20-километровой гонкой на время. После этого у добровольцев брали анализы. Как выяснилось, пополнение запасов углеводов было одинаковым независимо от того, был это картофель или спортивное питание.

Как писал NEWS.ru, сырой картофель используется не только для лечения хронических заболеваний, но и для поддержания молодости кожи.