Учёные обнаружили антибактериальные свойства крыльев цикад

https://static.news.ru/photo/95e4143e-818e-11ea-8a45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ален Катин/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Крылья цикад имеют способность отталкивать воду и противостоять бактериям.

К такому выводу пришли специалисты Иллинойского университета в результате исследования. По их данным, благодаря отражению света особым образом крылья цикад самоочищаются. В этом им помогает особая смесь углеводородов, жирных кислот и кислородсодержащих молекул.

Также учёные открыли способность крыльев этих насекомых отталкивать воду, передаёт «Газета Daily».

Ранее NEWS.ru писал о том, что поведение плодовых мух — дрозофилов — не зависит от особенностей генетики. Различия объясняются асимметричным расположением нейронов. Связи между ними распределены случайным образом в процессе образования клеток, считает группа исследователей из Германии, Франции и Бельгии под руководством Герита Линневебера (Парижский университет).