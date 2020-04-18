Учёные обнаружили антибактериальные свойства крыльев цикад

Крылья цикад имеют способность отталкивать воду и противостоять бактериям.
К такому выводу пришли специалисты Иллинойского университета в результате исследования. По их данным, благодаря отражению света особым образом крылья цикад самоочищаются. В этом им помогает особая смесь углеводородов, жирных кислот и кислородсодержащих молекул.
Также учёные открыли способность крыльев этих насекомых отталкивать воду,
Ранее NEWS.ru писал о том, что поведение плодовых мух — дрозофилов — не зависит от особенностей генетики. Различия объясняются асимметричным расположением нейронов. Связи между ними распределены случайным образом в процессе образования клеток, считает группа исследователей из Германии, Франции и Бельгии под руководством Герита Линневебера (Парижский университет).
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