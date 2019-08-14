https://static.news.ru/photo/8d50ae46-be97-11e9-829d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Недоношенные дети и те, чьё время появления на свет пришлось на лето, хуже других учатся в школе. К такому выводу пришли специалисты из Университета Лидса (Великобритания).

Они провели наблюдения за 10 тысячами школьников и выяснили, что месяц и время рождения ребёнка напрямую влияют на его успеваемость. согласно исследованиям, у тех, кто родился преждевременно или в летние месяцы, наблюдались проблемы с математикой и чтением. Недоношенные дети демонстрировали плохие оценки в 2 раза чаще обычных детей.

В целях предоставления помощи данной группе детей, необходимо, чтобы работники школ были лучше осведомлены о времени рождения своих учеников. Это позволит оказать им дополнительную поддержку, что особенно важно на ранних этапах обучения, — цитирует ТАСС автора исследования, доктора Кэтрин Петтингер.

Ранее News.ru писал, что мобильные телефоны серьёзно вредят успеваемости школьников. Такого мнения придерживаются 65% участников опроса, проведённого Фондом общественного мнения (ФОМ). Наиболее негативно относятся к тому, что учащиеся ходят в школу со смартфонами и планшетами, респонденты старшего поколения — возрасте от 60 лет (77%). Примерно пятая часть россиян (19%) высказалась за то, чтобы полностью запретит ношение телефонов в школу.