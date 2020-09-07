Учёные не исключили появления гибрида человека и пришельца

Современные учёные не исключают появления в будущем гибридов инопланетян и людей. Такие существа могли бы заниматься колонизацией других миров во Вселенной.
Если людям когда-нибудь всё-таки удастся встретиться с пришельцами, то варианты совместного существования могут быть разными. Может начаться война, однако наиболее благоприятным является вариант сотрудничества с представителями других планет.
В теории люди и инопланетяне могли бы создавать гибридных существ, которые объединят в себе всё лучшее от разных видов,
Издание со ссылкой на учёных уточняет, что все вопросы, связанные с репродуктивной совместимостью, было бы возможно решить при помощи научного сотрудничества между землянами и представителями других цивилизаций. К тому же если это антропоморфные существа, в целом подобные людям, то подход найти не так сложно.
Ранее российский космонавт Олег Артемьев выразил надежду, что сможет встретиться с инопланетянами в космосе. Он пояснил, что верит во внеземной разум, писал NEWS.ru.
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