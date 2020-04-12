Учёные назвали желание творить родственным оргазму

https://static.news.ru/photo/4b3ca07a-7c81-11ea-8ee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселев/NEWS.ru

Исследователи выяснили, что креативность, способность испытывать озарения и любовь к творчеству появились у человека в ходе эволюции и связаны с системой вознаграждений.

Эта система «включается» при получении оргазма, вкусной пищи или других удовольствий, поэтому люди пытаются повторить полученные ощущения. В ходе экспериментов учёные установили, что чувство озарения и желание творить у многих креативных людей тоже связаны с системой вознаграждения.

Исследователи предложили испытуемым решить головоломки и при этом записывали показатели мозговой активности. Выяснилось, что при решении задач система активируется. После специалисты измерили «чувствительность» участников к вознаграждению и отметили, что мозг добровольцев с высокой восприимчивостью производил больший всплеск гамма-волн. Это указывает на то, что такие люди в будущем будут развивать свои творческие способности, передаёт Medical Xpress.

Ранее NEWS.ru писал, что канадским учёным из Университета Макгилла удалось добиться лёгкого психоделического эффекта у участников эксперимента, которые принимали плацебо. Для этого пришлось чётко контролировать все возможные побочные переменные: общую атмосферу экспериментальной комнаты и ожидания участников от самого исследования.