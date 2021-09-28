Учёные назвали возможные сроки вымирания человечества

Глобальное потепление может привести к тому, что Земля превратится в непригодное для жизни человека место через пятьсот лет. К таким выводам пришли канадские и британские учёные, чья статья была опубликована на портале The Conversation.

Исследователи считают, что в ОOН ошибочно пренебрегают долгосрочными рисками. Специалисты представили три модели изменений на планете, наихудшая из которых подразумевает вымирание человека как вида.

Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур, — говорится в статье.

Согласно этой теории, часть Земли из-за потепления станет непригодной для проживания, а ряд сельхоз культур, среди которых пшеница и картофель, окажутся дефицитными из-за недостатка плодородных земель.

Ранее сообщалось, что как показывает компьютерное моделирование, к 2100 году около 1,2 млрд человек будут жить в областях, где изменения климата сделают невозможным ведение нормальной экономической деятельности, не говоря уже об устойчивом развитии. Это в четыре раза больше населения, которое проживает в зонах риска сегодня.