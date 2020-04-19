Учёные назвали тревожный симптом коронавируса

https://static.news.ru/photo/e7069b96-8249-11ea-98e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

У пациентов с тяжёлым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина. Об этом сообщили итальянские учёные.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy, наблюдаемое снижение у некоторых пациентов с коронавирусом уровня гемоглобина — белка, переносящего кислород — опасно тем, что им могут не помочь аппараты искусственной вентиляции лёгких.

Учёные предложили измерять уровень гемоглобина всем заражённым коронавирусом. Кроме того, необходимы новые исследования.

[Необходимо] выяснить, поможет ли переливание крови избежать тяжёлого течения болезни, — отмечается в публикации.

Как писал NEWS.ru, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер заявил, что у больных коронавирусом наблюдается поражение стенок сосудов и клеток крови, а лёгкие не являются мишенью болезни номер один.