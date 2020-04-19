Учёные назвали тревожный симптом коронавируса

У пациентов с тяжёлым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина. Об этом сообщили итальянские учёные.
Как
Учёные предложили измерять уровень гемоглобина всем заражённым коронавирусом. Кроме того, необходимы новые исследования.
[Необходимо] выяснить, поможет ли переливание крови избежать тяжёлого течения болезни, — отмечается в публикации.
Как писал NEWS.ru, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер заявил, что у больных коронавирусом наблюдается поражение стенок сосудов и клеток крови, а лёгкие не являются мишенью болезни номер один.
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