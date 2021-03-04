Учёные назвали тип людей, лучше всего переносящих пандемию

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Итальянские учёные из Университета Фиренце провели исследование и выяснили, какой тип людей лучше всего переносит пандемию коронавирусной инфекции. В изучении аспектов психической реакции приняли участие множество людей, однако в финальную выборку вошли 619 человек, средний возраст которых составлял 31,3 года.

Как указывается в работе, социальная изоляция из-за COVID-19 может привести к серьёзным психологическим последствиям, в том числе усилению стресса или снижению эмоционального благополучия. По результатам исследования выяснилось, что лучше всего все аспекты пандемии переносят дерзкие, безрассудные и наглые люди с признаками психопатии.

К слову, психопатия характеризуется бессердечностью и недостатком сочувствия, социальным доминированием и манипулятивностью, а также импульсивностью и стремлением к острым ощущениям. Тем не менее, её черты помогают справиться со стрессом и лучше адаптироваться к нему без особого вреда для психики.

В то же время, как рассказала профессор РУДН Марина Артемьева, такие люди могут быть опасны для своих родных и близких. Так, некоторые из них могут отправиться в общественное место без маски, а после заразить коронавирусом остальных людей, которые с ними контактируют, передаёт РИА Новости.

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