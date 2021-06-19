Учёные назвали способ быстро вылечить коронавирус

https://static.news.ru/photo/76d9faec-d1cc-11eb-80d1-96000091f725_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Использование ингалятора от астмы способно значительно сократить время выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на учёных из Оксфордского университета.

По мнению экспертов, будесонид, который применяют при лечении астмы и хронической обструктивной болезни лёгких, может помочь пациентам с COVID-19. Как оказалось, ингалятор помогает сократить время выздоровления примерно на три дня.

Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления данных и скорректирует рекомендации при необходимости, — рассказала парламентский заместитель министра Джо Черчилль.

Британские врачи планируют использовать это лекарство индивидуально для каждого отдельного случая. Эксперты также отметили, что будесонид можно применять для борьбы с COVID-19 в домашних условиях.

Ранее стало известно, что коронавирус может привести к развитию ряда аутоиммунных заболеваний. В их числе артриты, полимиозиты, волчанка и другие. Об этом рассказала главный ревматолог депздрава столицы Алёна Загребнева. По её словам, медики в настоящее время наблюдают отсроченный всплеск таких заболеваний. При этом ревматолог подчеркнула, что не важно, в какой форме пациент переболел COVID-19 — лёгкой или тяжёлой.