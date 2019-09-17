https://static.news.ru/photo/2e584b56-d92c-11e9-8591-fa163e074e61_660.jpg Первая советская атомная бомба РДС-1 Фото: Роман Яровицын/ТАСС

Примером правильного выбора приоритетов и организации совместной работы всех структур назвал глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук создание атомной бомбы в СССР.

Об этом он заявил во время круглого стола, посвящённого совместной работе учёных и разведчиков в советском атомном проекте, передаёт РИА Новости .

Ковальчук рассказал, что для руководства СССР критически необходимо было принять решение о создании отечественной атомной бомбы после ВОВ.

Уникальный пример того, как государство правильно организует взаимодействие своих структур — разведки и фундаментальной науки, — пояснил он.

Президент Курчатовского института отметил, что нацистская Германия имела всё для создания своего ядерного оружия, но руководство не смогло правильно организовать работу структур.

Ковальчук отметил работу советской разведки, без которой проект по созданию атомной бомбы не был бы удачным.

Информация разведчиков помогала отечественным атомщикам сверяться с зарубежным опытом в отношении тех оригинальных идей и разработок, которые вели сами, и достигать наилучших результатов, пояснил он. При этом сами разведчики никогда не приписывали себе главной роли в создании советского ядерного оружия.

Однако историки спецслужб считают получение Москвой информации по американским атомным разработкам чуть ли не самой великой из известных разведывательных операций в мировой истории.

Ранее советник директора Курчатовского института и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал, что ещё помешало Германии создать своё ядерное оружие, писал News.ru.