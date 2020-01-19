https://static.news.ru/photo/51aec298-3a9c-11ea-b9be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko von der Osten/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные обнаружили ископаемые останки самого древнего скорпиона, способного жить одновременно в воде и на суше. Находку палеонтологи сделали, когда разбирали коллекцию окаменелостей Висконсинского университета (США). Среди фрагментов они увидели два образца силурийских скорпионов, обнаруженные ещё в 1985 году и пролежавшие 35 лет без изучения.

Анализ вмещающих пород показал, что возраст животных — 437 млн лет. Это самая ранняя находка наземных животных. Новый вид получил имя Parioscorpio venator, что переводится «прародитель скорпионов охотник». Его размер — около 2,5 см, пишет Scientific Reports.

Революционной эту находку сделало строение дыхательной системы. Оказалось, что у древнего скорпиона были пульмо-перикардиальные пазухи, которые у современных представителей этого отряда связывают органы дыхания с кровеносной системой. Такие детали строения не были известны ранее ни у одного скорпиона. Именно такая система позволяет животным существовать как на суше, так и в море.

Исследователи считают, что благодаря этому открытию они смогли определить механизм, с помощью которого животные совершили переход из морской среды обитания в наземную.

Как писал NEWS.ru, десятилетний школьник из китайской провинции Гуандун, гуляя вместе с мамой на берегу реки Дунцзян, нашёл 11 окаменелых яиц динозавра. По предварительным оценкам учёных, их возраст не менее 66 млн лет.