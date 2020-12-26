Учёные назвали семь неочевидных симптомов COVID-19

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Коронавирус проникает в мозг человек с помощью шипов, в формировании которых ему помогает белок S1. Об этом рассказали учёные Вашингтонского университета в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

Самыми распространёнными симптомами коронавируса, по данным специалистов, являются кашель и одышка, заболевание в большинстве случаев поражает лёгкие. При осложнениях пациентам требуется искусственная вентиляция лёгких. Но в отдельных случаях COVID-19 может...