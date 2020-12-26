Учёные назвали семь неочевидных симптомов COVID-19

Специалисты из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавирусной инфекции, на которые поступили жалобы от пользователей приложения COVID Symptom Study.
Среди «традиционных» симптомов учёные назвали затяжной кашель, повышенную температуру, потерю вкуса и обоняния. К редким признакам заражения специалисты отнесли головную боль, слабость, болезненные ощущения в горле, потерю аппетита, делирий и сыпь. Результаты исследования опубликовало издание Daily Express.
Основываясь на нашем анализе, мы считаем, что люди, у которых есть какие-либо подозрительные симптомы, должны самоизолироваться и пройти тестирование, даже если у них нет «классической» триады [симптомов], — сообщают учёные.
Ранее специалисты из Британского центра контроля и предупреждения заболеваний перечислили пять симптомов коронавирусной инфекции, требующих немедленного обращения за медицинской помощью.
Как сообщал NEWS.ru, французский врач Жан-Даниэль Лельевр заявил, что закрытие границ с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса является бесполезным. По словам доктора, европейское население масштабно перемещается между странами, поэтому невозможно добиться настоящей изоляции.