Учёные назвали самые распространённые признаки постковидного синдрома

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Американские учёные из Клиники Мэйо (один из крупнейших частных медицинских исследовательских центров в мире) провели исследование среди людей с постковидным синдромом. Большинство из принявших участие в проекте жаловались на психические отклонения и респираторные проблемы, также распространёнными признаками «долгого COVID» оказались повышенная утомляемость, перепады настроения, тревожность и депрессия. Результаты исследования приведены в журнале Mayo Clinic Proceedings.

Учёные опубликовали результаты наблюдения за первой группой пациентов, принявших участие в программе реабилитации после COVID-19 (CARP). Речь идёт о 68 женщинах и 32 мужчинах, обследованных за период с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Средний возраст этих людей составлял 45 лет, их состояние оценивали в среднем через 93 дня после заражения.

Повышенная утомляемость встречалась у 80% обследованных пациентов, 59% имели респираторные симптомы, столько же — жалобы неврологического характеры. Треть участников исследования сообщали о трудностях в осуществлении повседневной деятельности. Только каждый третий переболевший подтвердил, что смог вернуться к полноценной трудовой деятельности.

У большинства участников не было сопутствующих заболеваний до заражения коронавирусом, у многих инфекция протекала в лёгкой форме. Это не сказалось на вероятности столкнуться с постковидным синдромом. Авторы исследования считают, что «долгий COVID» следует квалифицировать как отдельное заболевание, требующее специфического лечения.

Большинству пациентов, с которыми мы работали, требовалась физиотерапия, трудотерапия или реабилитация мозга для устранения предполагаемых когнитивных нарушений. Многие испытывали усталость, более половины также сообщали о проблемах с мышлением, известных как «мозговой туман». И многие не могли вернуться к своей нормальной трудовой жизни по крайней мере в течение нескольких месяцев, — рассказал руководитель программы CARP Грег Ваничкачорн.

Постковидный синдром, также известный как PCS-синдром или «долгий COVID», представляет собой комплекс нарушений, наблюдающихся у переболевших в течение длительного времени — до трёх месяцев, в некоторых случаях дольше.

Ранее стало известно, что переболевшие COVID-19 мужчины могут начать испытывать проблемы с потенцией.

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