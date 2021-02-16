Учёные назвали реальный цвет частицы коронавируса

https://static.news.ru/photo/5298051a-7066-11eb-af8a-96000091f725_660.jpg Фото: Zhang Yuwei/XinHua/Global Look press

Учёные рассказали, как в действительности выглядит молекула коронавируса. Выяснилось, что она совсем не такая, как её представляют на разноцветных картинках.

Настоящие цвета коронавируса — чёрный и белый, — рассказал профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер.

Он добавил, что на самом деле это довольно условные обозначения. Дело в том, что размер вирусной частицы меньше длины световой волны.

Специалист добавил, что по форме сама молекула больше похожа на шаровое скопление. Тем не менее цвета не лишены смысла в изображении частицы патогена. Разные окраски помогают исследователям выделить разные части молекулы.

Такие цвета, как красный, жёлтый, синий или розовый используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трёхмерных изображений, — добавил Гюнтер. Его слова приводит Le Parisien.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкие и канадские биологи выяснили, что COVID-19 может проникать в клетки поджелудочной железы и заражать их. Если раньше исследователи не понимали, почему вирус часто вызывает нарушения в круговороте глюкозы в организме, то теперь они выяснили это.

Как оказалось, SARS-CoV-2 может проникать как в экзокринные, так и эндокринные клетки поджелудочной железы, в том числе и в бета-клетки, вырабатывающие инсулин. Именно таким образом инфекция влияет на выработку глюкозы организмом инфицированного. Кроме того, коронавирус не только поражает лёгкие, но и может проникать в тельца из других органов, в том числе желудка, пищевода, сердца и так далее.